Протести у Казахстані: в Алмати сьогодні затримали 100 осіб. Фото. Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n122987-protesty-u-kazahstani-v-almaty-sogodni-zatrymaly-100-osib-foto-video.html

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Протести у Казахстані не вщухають другий день. Демонстранти не згодні з результатами виборів президента, вони вважають їх нечесними і невільними. Правоохоронці затримують учасників протесту. Вчора до відділків доставили близько 500 громадян, сьогодні затримали ще 100 осіб.

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Затриманих демонстрантів вивозять із площ у поліцейських автобусах. Одна з учасниць протесту порізала собі вени в автобусі, після чого знепритомніла. Автобус довелося зупинити і викликати медиків, повідомляє «Інтерфакс».

Серед затриманих сьогодні в Алмати була і журналістка Асем Жапішева, але незабаром її відпустили з райвідділу. За словами Жапішевої, у затриманих вилучали телефони, змушували розблокувати їх і надати доступ до всієї інформації, деяких протестувальників били.

Наразі в Алмати площу і прилеглий до неї сквер оточила поліція й армійські спецпідрозділи. Мобільний зв’язок на місці подій працює з перебоями.

Мітинги у Казахстані тривають вже другий день. Вони стартували напередодні, коли у країні відбувалися вибори президента. Демонстранти вийшли на вулиці, заявляючи, що вибори є нечесними і несправедливими, і закликали бойкотувати голосування.

Тим часом Центрвиборчком оголосив, що на виборах здобув перемогу Касим-Жомарт Токаєв із 70,76% голосів виборців. Зазначимо, що Токаєв керував державою ще до виборів, змінивши на посту першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, який пішов у відставку.