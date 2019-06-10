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Протесты в Казахстане: в Алматы сегодня задержали 100 человек. Фото: Радио Свобода

Протесты в Казахстане: в Алматы сегодня задержали 100 человек (ФОТО, ВИДЕО)

10 июн 2019, 14:34
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Протесты в Казахстане не утихают второй день. Демонстранты не согласны с итогами выборов президента, они считают их нечестными и несвободными. Правоохранители задерживают протестующих. Вчера в отделения доставили около 500 граждан, сегодня задержали еще 100 человек.

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Задержанных демонстрантов увозят с площадей в полицейских автобусах. Одна из участниц протеста порезала себе вены в автобусе, после чего потеряла сознание. Автобус пришлось остановить и вызвать медиков, сообщает «Интерфакс».

Протесты в Казахстане: в Алматы сегодня задержали 100 человек. Фото: Радио Свобода

Среди задержанных сегодня в Алматы была и журналистка Асем Жапишева, но вскоре ее отпустили из райотдела. По словам Жапишевой, у задержанных изымали телефоны, заставляли разблокировать их и предоставить доступ ко всей информации, некоторых протестующих избивали.

Протесты в Казахстане: в Алматы сегодня задержали 100 человек. Фото: Радио Свобода

Сейчас в Алматы площадь и прилегающий к ней сквер оцепила полиция и армейские спецподразделения. Мобильная связь на месте событий работает с перебоями.

Митинги в Казахстане проходят уже второй день. Они стартовали накануне, когда в стране проходили выборы президента. Демонстранты вышли на улицы, заявляя, что выборы являются нечестными и несправедливыми, и призывали бойкотировать голосование.

Между тем Центризбирком объявил, что на выборах одержал победу Косым-Жомарт Токаев с 70,76% голосов избирателей. Отметим, что Токаев руководил государством еще до выборов, сменив на посту первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который ушел в отставку.


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