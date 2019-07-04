Внук Назарбаева пытался совершить самоубийство в Лондоне

Внук Назарбаева пытался совершить самоубийство в Лондонеhttps://racurs.ua/n123919-vnuk-nazarbaeva-pytalsya-sovershit-samoubiystvo-v-londone.htmlРакурс
Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев пытался совершить самоубийство, находясь в чужой квартире в Лондоне в районе Ковент-Гарден.
Об этом сообщает агентство РБК со ссылкой на полицию Лондона.
Против него также возбуждено уголовное дело в связи с нанесением телесных повреждений представителю полиции. Это дело рассмотрит Королевский суд лондонского района Саутуарк.
Таким образом, британские правоохранители подтвердили ранее распространенную изданием Metro информацию о том, что Айсултан Назарбаев 5 июня пытался совершить самоубийство, спрыгнув с балкона. Полицейского Росса Сэмбрука, который пытался его остановить, 28-летний сын экс-президента Казахстана укусил. Укус был квалифицирован как «очень серьезный».
Айсултан Назарбаев — сын старшей дочери Нурсултана Назарбаева Дариги.
Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан в течение 30 лет. В марте этого года он ушел в отставку.
Новым президентом стал Касым-Жомарт Токаев, который на выборах в начале июня получил 70,76% голосов избирателей.