Внук Назарбаева пытался совершить самоубийство в Лондоне

Нурсултан Назарбаев, фото: ИАЦ МГУ

https://racurs.ua/n123919-vnuk-nazarbaeva-pytalsya-sovershit-samoubiystvo-v-londone.html

Ракурс

Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев пытался совершить самоубийство, находясь в чужой квартире в Лондоне в районе Ковент-Гарден.

Loading...

Об этом сообщает агентство РБК со ссылкой на полицию Лондона.

Против него также возбуждено уголовное дело в связи с нанесением телесных повреждений представителю полиции. Это дело рассмотрит Королевский суд лондонского района Саутуарк.

Таким образом, британские правоохранители подтвердили ранее распространенную изданием Metro информацию о том, что Айсултан Назарбаев 5 июня пытался совершить самоубийство, спрыгнув с балкона. Полицейского Росса Сэмбрука, который пытался его остановить, 28-летний сын экс-президента Казахстана укусил. Укус был квалифицирован как «очень серьезный».

Айсултан Назарбаев — сын старшей дочери Нурсултана Назарбаева Дариги.

Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан в течение 30 лет. В марте этого года он ушел в отставку.

Новым президентом стал Касым-Жомарт Токаев, который на выборах в начале июня получил 70,76% голосов избирателей.