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Ракурс
Нурсултан Назарбаев, фото: ИАЦ МГУ

Внук Назарбаева пытался совершить самоубийство в Лондоне

4 июл 2019, 11:40
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Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев пытался совершить самоубийство, находясь в чужой квартире в Лондоне в районе Ковент-Гарден.

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Об этом сообщает агентство РБК со ссылкой на полицию Лондона.

Против него также возбуждено уголовное дело в связи с нанесением телесных повреждений представителю полиции. Это дело рассмотрит Королевский суд лондонского района Саутуарк.

Таким образом, британские правоохранители подтвердили ранее распространенную изданием Metro информацию о том, что Айсултан Назарбаев 5 июня пытался совершить самоубийство, спрыгнув с балкона. Полицейского Росса Сэмбрука, который пытался его остановить, 28-летний сын экс-президента Казахстана укусил. Укус был квалифицирован как «очень серьезный».

Айсултан Назарбаев — сын старшей дочери Нурсултана Назарбаева Дариги.

Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан в течение 30 лет. В марте этого года он ушел в отставку.

Новым президентом стал Касым-Жомарт Токаев, который на выборах в начале июня получил 70,76% голосов избирателей.

Источник: Ракурс


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