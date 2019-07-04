Коломойський почав називати війну на сході України "внутрішнім громадянським конфліктом". Фото: opad.org.ua

https://racurs.ua/ua/n123925-kolomoyskyy-pochav-nazyvaty-viynu-na-shodi-ukrayiny-vnutrishnim-gromadyanskym-konfliktom.html

Ракурс

Війна на Донбасі за активної участі Росії, яка точиться вже шостий рік, — це «внутрішній громадянський конфлікт», заявив олігарх Ігор Коломойський.

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Він визнав присутність на тимчасово окупованих територіях Донбасу російських найманців та російської військової техніки, але зазначив, що цей конфлікт не інспірований Російською Федерацією. Про це олігарх заявив у свіжому інтерв’ю журналу НВ.

При цьому Коломойський закинув, що і в української сторони є іноземна військова техніка, зокрема американські протитанкові ракетні комплекси «Джавеліни».

Олігарх, якого пов’язують із чинним президентом України Володимиром Зеленським, стверджує, що США мають вигоду від санкцій проти Росії, а військову технічну допомогу Україні надають із метою підтримання конфлікту на Донбасі.

На думку Коломойського, американський президент Дональд Трамп має іншу точку зору на військову допомогу Україні з боку США, ніж його попередник Барак Обама, однак не знає, як вийти з цієї ситуації, а, можливо, не поспішає з цим і через майбутні президентські вибори.

Також Коломойський назвав російських військових, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України, такими, що виконують інтернаціональний обов’язок, і зазначив, що вважає це нормальним явищем. Водночас олігарх нагадав про присутність на території України військових із Західної Європи та США, які нібито теж приїхали виконувати інтернаціональний обов’язок. При цьому він не уточнив, що конкретно має на увазі.

Наостанок він наголосив, що конфлікт на Донбасі готувався щонайменше з 2004 року, «з виборів Ющенко-Янукович».

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Коломойський розповів про екс-заступника глави Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова: той допомагає йому з деякими юридичними питаннями.