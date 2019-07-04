Коломойский начал называть войну на востоке Украины "внутренним гражданским конфликтом". Фото: opad.org.ua

https://racurs.ua/n123925-kolomoyskiy-nachal-nazyvat-voynu-na-vostoke-ukrainy-vnutrennim-grajdanskim-konfliktom.html

Ракурс

Война на Донбассе при активном участии России, которая длится уже шестой год, — это «внутренний гражданский конфликт», заявил олигарх Игорь Коломойский.

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Он признал присутствие на временно оккупированных территориях Донбасса российских наемников и российской военной техники, но отметил, что этот конфликт не инспирирован Российской Федерацией. Об этом олигарх заявил в свежем интервью журналу НВ.

При этом Коломойский отметил, что и у украинской стороны есть иностранная военная техника, в частности американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин».

Олигарх, которого связывают с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским, утверждает, что США получают выгоду от санкций против России, а военную техническую помощь Украине предоставляют с целью поддержания конфликта на Донбассе.

По мнению Коломойского, у американского президента Дональда Трампа иная точка зрения на военную помощь Украине со стороны США, чем у его предшественника Барака Обамы, однако он не знает, как выйти из этой ситуации, а, возможно, не спешит с этим из-за предстоящих президентских выборов.

Также Коломойский назвал российских военных, находящихся на временно оккупированных территориях Украины, выполняющими интернациональный долг, и отметил, что считает это нормальным явлением. В то же время олигарх напомнил о присутствии на территории Украины военных из Западной Европы и США, которые якобы тоже приехали выполнять интернациональный долг. При этом он не уточнил, что конкретно имеет в виду.

Напоследок он подчеркнул, что конфликт на Донбассе готовился по меньшей мере с 2004 года, «с выборов Ющенко-Янукович».

Ранее «Ракурс» сообщал, що Коломойский рассказал о взаимоотношениях с Андреем Портновым, экс-заместителем главы Администрации президента-беглеца Виктора Януковича: тот помогает ему с некоторыми юридическими вопросами.