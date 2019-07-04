Коломойский рассказал, как часто общается с Богданом и Зеленским

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Игорь Коломойский, фото: «Інформатор»
Коломойский рассказал, как часто общается с Богданом и Зеленскимhttps://racurs.ua/n123926-kolomoyskiy-rasskazal-kak-chasto-obschaetsya-s-bogdanom-i-zelenskim.htmlРакурс
Олигарх Игорь Коломойский уверяет, что теперь не часто общается со своим бывшим адвокатом Андреем Богданом, который после победы Владимира Зеленского на президентских выборах стал новым главой Администрации президента.
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В частности, во время президентской кампании они общались чаще. Об этом Коломойский заявил в недавнем интервью изданию «НВ».
По его словам, с Богданом он в основном общается по телефону, за последний месяц лично видел его только один раз.
Он загружен сильно, — отмечает Коломойский.
На вопрос, кому Богдан передал дела, которые вел, когда был его адвокатом, олигарх отметил, что речь идет частично о его адвокатской компании, частично — о других.
Относительно Зеленского Коломойский уверяет, что официальных встреч у них после президентских выборов не было, однако изредка они общаются.
Морально поддерживаю, — ответил Коломойский на вопрос о содержании их разговоров.
Однако по его словам, таких контактов после инаугурации Зеленского было довольно мало.
В то же время он заверил, что не пытается влиять на нового президента.
Отвечая на вопрос журналистов о том, какие политсилы, которые могут попасть в новый парламент, он поддерживает, Коломойский назвал «Слугу народа» и партию «Голос» Святослава Вакарчука.
Вакарчук мне в принципе не чужой человек. Но «Слуга», конечно, ближе сейчас, в этот момент, — отметил Коломойский.
Напомним, Коломойский, комментируя заявление Валерии Гонтаревой об угрозах в ее адрес с его стороны, заверил, что не намерен похищать экс-главу НБУ.
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