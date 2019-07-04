Путін хоче, щоб Зеленський не називав сепаратистів сепаратистами. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n123930-putin-hoche-schob-zelenskyy-ne-nazyvav-separatystiv-separatystamy.html

Ракурс

Володимир Путін, президент Росії, назвав можливим діалог із новий президентом України Володимиром Зеленським, але для цього, на його думку, має бути виконана низка умов.

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Путін хоче, щоб Україна налагодила прямі контакти з проросійськими терористичними формуваннями на Донбасі. Це нібито обіцяв зробити Зеленський перед президентськими виборами. Про це російський президент заявив в інтерв’ю італійській газеті Corriere della Sera, передає «112 Україна».

Також глава Кремля зазначив, що йому не подобається, що Зеленський називає донбаських бойовиків сепаратистами.

Окрім того, Путін традиційно звинуватив українську владу в нібито невиконанні мінських угод.

В Україні не забарилися з відповіддю Путіну. Зокрема, радник команди президента з політичних питань Микита Потураєв заявив журналістам, що слова Зеленського про «сепаратистів» стосуються не жителів Донбасу, а керівництва терористичних формувань ДНР і ЛНР.

Ми називаємо речі своїми іменами: маріонеток Путіна — маріонетками Путіна, російських найманців — російськими найманцями. А людей, які змушені жити на окупованих територіях, ми не називаємо сепаратистами. Ми називаємо їх українцями. Ми їх жодним чином не відмежовуємо. Ми з ними розмовляємо, — наголосив він.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Путін зустрінеться із Зеленським, коли зрозуміє його.