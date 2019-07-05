Скандал із Мендель: Офіс президента відмовився розглядати запит Генпрокуратури щодо заяв речника Зеленського, фото — theБабель

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Офіс президента України повернув до Генпрокуратури запит щодо публічних заяв прес-секретаря глави держави Юлії Мендель без розгляду.

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Генеральна прокуратура на початку липня спрямувала запит до Офісу президента щодо підтвердження чи спростування заяви Мендель про обстріли на Донбасі українськими військовослужбовцями цивільних об'єктів. Про це спікер Зеленського розповіла 6 червня в ефірі програми «Право на владу» на каналі «1+1».

В Офісі президента відповіли ГПУ і вважають, що Генпрокуратура України не мала законних підстав вимагати від них спростування чи підтвердження публічних заяв Мендель.

У відомстві Андрія Богдана посилаються на те, що порядок отримання документів закріплений у главі 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

При цьому ст. 159 КПК України встановлює, що такий тимчасовий доступ можливий виключно на підставі ухвали слідчого судді. У зв’язку з цим лист і запит, які надійшли до Офісу президента, повернуто Генпрокуратурі без розгляду, — йдеться у заяві Офісу президента, який опублікували на офіційному сайті глави держави.

В Богдана вважають, що відповідатимуть на запит щодо Мендель тільки у випадку розслідування відповідного кримінального провадження.

Після слів Мендель в ефірі телеканалу «1+1» її заяву розповсюдили російські ЗМІ. Вони зазначали, що Адміністрації президента Зеленського визнали обстріли мирних жителів Донбасу українськими силами.