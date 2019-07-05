Скандал с Мендель: Офис президента отказался рассматривать запрос Генпрокуратуры относительно заявлений спикера Зеленского, фото — theБабель

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Офис президента Украины вернул в Генпрокуратуру запрос относительно публичных заявлений пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель без рассмотрения.

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Генеральная прокуратура в начале июля направила запрос в Офис президента о подтверждении или опровержении заявления Мендель об обстрелах на Донбассе украинскими военнослужащими гражданских объектов. Об этом спикер Зеленского сообщила 6 июня в эфире программы «Право на власть» на канале «1+1».

В Офисе президента ответили ГПУ и считают, что Генпрокуратура Украины не имела законных оснований требовать от них опровержения или подтверждения публичных заявлений Мендель.

В ведомстве Андрея Богдана ссылаются на то, что порядок получения документов закреплен в главе 15 УПК Украины «Временный доступ к вещам и документам».

При этом ст. 159 УПК Украины устанавливает, что такой временный доступ возможен только на основании постановления следственного судьи. В связи с этим письмо и запрос, поступившие в Офис президента, возвращено Генпрокуратуре без рассмотрения, — говорится в заявлении Офиса президента, которое опубликовали на официальном сайте главы государства.

У Богдана считают, что отвечать на запрос относительно Мендель будут только в случае расследования соответствующего уголовного производства.

После слов Мендель в эфире телеканала «1+1» ее заявление распространили российские СМИ. Они отмечали, что Администрация президента Зеленского признала обстрелы мирных жителей Донбасса украинскими силами.