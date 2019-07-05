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Погода в Украине на 6 июля: дожди на востоке, юге и в Карпатах, фото — Ракурс

Погода в Украине на 6 июля: дожди на востоке, юге и в Карпатах (КАРТА)

5 июл 2019, 22:13
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Погода в Украине 6 июля будет теплой, но в некоторых регионах пройдут дожди, местами с грозами и шквалами — это касается востока страны, южных областей и Карпат.

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Ночью 6 июля в Прикарпатье грозы, местами сильный дождь и шквалы 15−20 м/с. В южных и восточных областях в субботу местами грозы и шквалы 15−20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10−16° тепла, а на юге до 17−19° тепла. Об этом сообщает Укргидрометцентр. Днем температурные показатели будут умеренными — от 22−24° на западе, в центре и на востоке до 27−29° на юге. Ветер западный, 5−10 м/с.

Погода в Киеве 6 июля будет сухой, температура воздуха ночью составит 12−14° тепла. А вот днем ​​в столице воздух прогреется до 21−23°.

Во Львове первый день уикенда будет сухим. Столбики термометров днем ​​поднимутся до 22−24° тепла, а ночью будет 10−12°.

В Днепре в субботу будет тепло и солнечно, но ожидаются дожди днем ​​и ночью. Ночью температура воздуха составит 13−15° тепла, а днем ​​— 24−26°.

В Одессе синоптики осадков не обещают. Температура ночью 17−19° тепла, а днем ​​— 26−28°.

В Харькове днем ​​и ночью дождь. Ночью столбики термометров поднимутся до 11−13° тепла, а днем ​​— до 22−24°.

Погода в Украине на 6 июля: дожди на востоке, юге и в Карпатах, карта — Укргидрометцентр

Геомагнитная обстановка по всей Украины 6 июля не будет спокойной, в течение суток возможны небольшие возмущения.

Геомагнитная обстановка в Киеве 6 июля, скриншот — gismeteo

Напомним, что 3 июля по территории Украины пронесся мощный ураган, который обесточил более 500 населенных пунктов. Кроме того, четыре человека получили травмы в результате действия стихии.

Источник: Ракурс


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