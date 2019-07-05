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Ракурс
Дети Трампа: президент США вступился за дочь Иванку, которую высмеивают за гиперактивность на саммите G20

Трамп вступился за дочь Иванку, которую высмеивают за гиперактивность на саммите G20 (ФОТО, ВИДЕО)

5 июл 2019, 21:27
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Президент США Дональд Трамп вступился за дочь Иванку, которую высмеивают за чрезвычайную активность на саммите G20, который состоялся в Осаке. Дочь Трампа стала героиней мемов, на одном из которых Иванку даже поместили между лидеров стран антигитлеровской коалиции на известном фото Ялтинской конференции 1945 года.

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Трамп 5 июля в Твиттер заявил, что его дочь и советник Иванка Трамп прекрасно справилась со своими обязанностями во время поездки на саммит в Осаку.

По его мнению, «она прекрасно выполнила свою работу» и «понравилась иностранным лидерам». Так Трамп ответил на критику в адрес дочери в СМИ и соцсетях. Часть изданий и пользователей раскритиковали присутствие Иванки Трамп на встречах ее отца с мировыми лидерами на полях G20.

В частности, на одной из видеозаписей видно, что Иванка сделала даже несколько комментариев во время частной беседы президента Франции Эммануэля Макрона, британского премьера Терезы Мэй и на тот момент главы МВФ Кристин Лагард. Многие СМИ в США признали этот шаг со стороны дочери американского лидера неуместным.

В интернете появились мемы с изображением Иванки Трамп, а журналистка издания The Daily Beast Эрин Райан запустила даже флешмоб в Твиттере с хэштегом #unwantedivanka. Идея заключается в том, чтобы публиковать фотографии значимых исторических и культурных событий, вставляя в них с помощью графического редактора изображения дочери Трампа.

После этого пользователи, например, дорисовали дочь Трампа к лидерам Ялтинской конференции 1945 года, а также к известному изображению с «отцами-основателями» США, которые принимают Декларцию о независимости Соединенных Штатов.

Дети Трампа: президент США вступился за дочь Иванку, которую высмеивают за гиперактивность на саммите G20

Дети Трампа: президент США вступился за дочь Иванку, которую высмеивают за гиперактивность на саммите G20

Источник: Ракурс


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