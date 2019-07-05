Діти Трампа: президент США заступився за доньку Іванку, яку висміюють за гіперактивність на саміті G20

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Президент США Дональд Трамп заступився за доньку Іванку, яку висміюють за надзвичайну активність на саміті G20, який відбувся в Осаці. Донька Трампа стала героїнею мемів, в одному з яких Іванку навіть помістили поміж лідерів країн антигітлерівської коаліції на відомому фото з Ялтинської конференції 1945 року.

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Трамп 5 липня у Твіттер заявив, що його донька і радниця Іванка Трамп прекрасно впоралася зі своїми обов’язками під час поїздки на саміт в Осаку.

На його думку, «вона прекрасно виконала свою роботу» і «сподобалася іноземним лідерам». Так Трамп відповів на критику на адресу доньки у ЗМІ і соцмережах. Частина видань та користувачів розкритикували присутність Іванки Трамп на зустрічах її батька зі світовими лідерами на полях G20.

Зокрема, на одному з відеозаписів видно, що Іванка зробила навіть кілька коментарів під час приватної бесіди президента Франції Еммануеля Макрона, британського прем'єра Терези Мей і на той момент голови МВФ Крістін Лагард. Чимало ЗМІ у США визнали цей крок з боку доньки американського лідера недоречним.

В інтернеті з’явилися меми із зображенням Іванки Трамп, а журналістка видання The Daily Beast Ерін Райан запустила навіть флешмоб у Твіттері з хештегом #unwantedivanka. Ідея полягає в тому, щоб публікувати фотографії значущих історичних і культурних подій, вставляючи в них за допомогою графічного редактора зображення дочки Трампа.

Після цього користувачі, наприклад, домалювали доньку Трампа до лідерів Ялтинської конференції 1945 року, а також до відомого зображення із «батьками-засновниками» США, які ухвалюють Декларцію про незалежність Сполучених Штатів.