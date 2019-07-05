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Аварія в Чорному морі: поблизу Туапсе перекинувся катамаран із 43 пасажирами на борту, є загиблі

У Чорному морі перекинувся катамаран із 43 пасажирами на борту, є загиблі

5 лип 2019, 20:45
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У Чорному морі поблизу Туапсе (РФ) 5 липня перекинувся прогулянковий катамаран. На його борту перебували 43 людини, 37 осіб врятували.

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«Дождь» повідомляє, що директор пляжу селища Джубга, біля якого перекинувся катамаран, повідомив про загибель двох осіб. Вони померли на березі вже після того, як їх витягнули з води.

Біда сталася за 100 метрів від берега. Чотирьом відпочивальникам довелося надавати медичну допомогу, одна з них доставлена ​​в реанімацію. Шістьох людей витягнули з води кораблі та катери, які перебували в районі інциденту. Російська поліція затримала власника прогулянкового катера.

Нагадаємо, що 2 липня поблизу Севєроморська в Росії сталася чергова аварія на морі: 14 моряків-підводників загинули на глибоководному науково-дослідному апараті ВМФ РФ.

Джерело: Ракурс


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