Авария в Черном море: вблизи Туапсе перевернулся катамаран с 43 пассажирами на борту, есть погибшие

https://racurs.ua/n123983-v-chernom-more-perevernulsya-katamaran-s-43-passajirami-na-bortu-est-pogibshie.html

Ракурс

В Черном море вблизи Туапсе (РФ) 5 июля перевернулся прогулочный катамаран. На его борту находились 43 человека, 37 человек спасли.

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«Дождь» сообщает, что директор пляжа поселка Джубга, возле которого перевернулся катамаран, заявил о гибели двух человек. Они скончались на берегу уже после того, как их вытащили из воды.

Беда произошла в 100 метрах от берега. Четырем отдыхающим пришлось оказывать медицинскую помощь, одна из них доставлена ​​в реанимацию. Шесть человек вытащили из воды корабли и катера, которые находились в районе инцидента. Владелец прогулочного судна, которое перевернулось в Черном море, задержан.

Напомним, что 2 июля возле Североморска в России произошла очередная авария на море: 14 моряков-подводников погибли на глубоководном научно-исследовательском аппарате ВМФ РФ.