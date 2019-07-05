Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Реформа армии: Генштаб планирует переселить солдат на передовой из землянок в контейнеры, фото — Радио Свобода

Генштаб планирует переселить солдат на передовой из землянок в контейнеры

5 июл 2019, 20:11
999

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины намерен переселить солдат на передовой в зоне проведения операции Объединенных сил из землянок в комфортные контейнеры.

Loading...

О таких планах сообщил в интервью «Армия-информ» начальник Генштаба Руслан Хомчак. По его словам, изготовление полевых мобильных помещений уже заказано. По размерам и форме они напоминают большой контейнер. В этом помещении будет система кондиционирования и обогрева.

Такие мобильные помещения установят там, где можно этот блок замаскировать, закопать в землю, закрыть от вражеской артиллерии, — сообщил Хомчак.

Кроме того, он заявил, что контрактник должен получать не менее 20 тыс. грн плюс надбавку за выполнение боевых задач в районе ООС.

Начальник Генштаба также сообщил, что в ближайшие годы в Украине будет действовать нынешняя смешанная система комплектования войска — призыв в армию и служба по контракту.

Относительно планов модернизации армии, то Хомчак критически оценил поставки новейших образцов техники в ВСУ.

Будем объективны: БМП-1 — давно устаревшая машина, а мы дальше вкладываем средства в их восстановление и ремонт. Важно в ближайшие годы достичь такого финансирования, чтобы в бюджетной пропорции расходы на развитие войска составляли не менее 50%, — заявил Хомчак.

Ранее новый начальник Генштаба сообщил о своей позиции в отношении России.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Генштаб планирует переселить солдат на передовой из землянок в контейнеры

Генеральный штаб ВСУ намерен переселить солдат на передовой в зоне проведения ООС из землянок в комфортные контейнеры. Такие мобильные помещения установят там, где можно этот блок замаскировать, закопать в землю, закрыть от артиллерии

Новости Украины
20:11

Британский суд «заморозил» дивиденды Nord Stream «Газпрому» в рамках иска «Нафтогаза»

Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал «Газпром» в случае получения дивидендов от компании Nord Stream внести 145 млн долл. на счет суда в качестве гарантии выполнения требований в рамках иска «Нафтогаза»

Новости мира
16:11
Новости партнеров
Загрузка...