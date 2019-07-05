Реформа армии: Генштаб планирует переселить солдат на передовой из землянок в контейнеры, фото — Радио Свобода

https://racurs.ua/n123982-genshtab-planiruet-pereselit-soldat-na-peredovoy-iz-zemlyanok-v-konteynery.html

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины намерен переселить солдат на передовой в зоне проведения операции Объединенных сил из землянок в комфортные контейнеры.

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О таких планах сообщил в интервью «Армия-информ» начальник Генштаба Руслан Хомчак. По его словам, изготовление полевых мобильных помещений уже заказано. По размерам и форме они напоминают большой контейнер. В этом помещении будет система кондиционирования и обогрева.

Такие мобильные помещения установят там, где можно этот блок замаскировать, закопать в землю, закрыть от вражеской артиллерии, — сообщил Хомчак.

Кроме того, он заявил, что контрактник должен получать не менее 20 тыс. грн плюс надбавку за выполнение боевых задач в районе ООС.

Начальник Генштаба также сообщил, что в ближайшие годы в Украине будет действовать нынешняя смешанная система комплектования войска — призыв в армию и служба по контракту.

Относительно планов модернизации армии, то Хомчак критически оценил поставки новейших образцов техники в ВСУ.

Будем объективны: БМП-1 — давно устаревшая машина, а мы дальше вкладываем средства в их восстановление и ремонт. Важно в ближайшие годы достичь такого финансирования, чтобы в бюджетной пропорции расходы на развитие войска составляли не менее 50%, — заявил Хомчак.

Ранее новый начальник Генштаба сообщил о своей позиции в отношении России.