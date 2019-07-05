Реформа армії: Генштаб планує переселити солдат на передовій із землянок у контейнери, фото — Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n123982-genshtab-planuie-pereselyty-soldat-na-peredoviy-iz-zemlyanok-u-konteynery.html

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Генеральний штаб Збройних сил України має намір переселити солдат на передовій в зоні проведення операції Об'єднаних сил із землянок у комфортні контейнери.

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Про такі плани повідомив в інтерв’ю «Армія-інформ» начальник Генштабу Руслан Хомчак. За його словами, виготовлення польових мобільних приміщень вже замовлено. За розмірами і формою вони нагадують великий контейнер. У цьому приміщенні буде система кондиціонування й обігріву.

Такі мобільні приміщення встановлять там, де можна цей блок замаскувати, закопати у землю, закрити від ворожої артилерії, — повідомив Хомчак.

Крім того, він заявив, що контрактник має отримувати не менше 20 тис. грн плюс надбавку за виконання бойових завдань у районі ООС.

Начальник Генштабу також повідомив, що у найближчі роки в Україні діятиме нинішня змішана система комплектування війська — призов в армію та служба за контрактом.

Щодо планів модернізації армії, то Хомчак критично оцінив постачання новітніх зразків техніки в ЗСУ.

Будемо об'єктивними: БМП-1 — давно застаріла машина, а ми далі вкладаємо кошти у їх відновлення і ремонт. Важливо у найближчі роки досягнути такого фінансування, щоб у бюджетній пропорції видатки на розвиток війська становили не менше 50%, — заявив Хомчак.

Раніше новий начальник Генштабу повідомив про свою позицію щодо Росії.