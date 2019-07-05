Вилучення наркотиків: у Греції затримали найбільший в історії вантаж каптагона, фото — Reuters

https://racurs.ua/ua/n123981-naybilshu-v-istoriyi-partiu-narkotykiv-zatrymaly-v-greciyi.html

Ракурс

Силовики в Греції вилучили найбільшу в історії партію каптагона — наркотика, який використовують бойовики на Близькому Сході. Якби понад 5 тонн фенетиліну вдалося продати на вулиці, наркоторговці збагатилися б на 660 млн дол.

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Про це з посиланням на управління з боротьби з економічними злочинами Міністерства фінансів Греції повідомляє AP.

Три контейнера з фенетиліном (цей стимулятор продається під торговою назвою «каптагон») прибули з Сирії. У них було 5,25 т речовини. Це понад 33 млн таблеток — найбільша з будь-коли конфіскованих партій наркотиків.

В операції брали участь понад 20 осіб — співробітники відділу по боротьбі з наркотиками і незаконним обігом зброї спільно з поліцією, береговою охороною та портовою службою. Наразі силовики розшукують причетних до постачання забороненої речовини. Слідство підозрює, що контейнери повинні були доставити в Китай.

Фенетилін — варіація стимулятора амфетаміну, популярна на Близькому Сході. Її часто застосовують як «бойовий наркотик» члени збройних угруповань. Ця речовина діє м’якше, проте також викликає залежність. Після початку війни його виробництво в Сирії помітно зросло.

У 2014 році в Греції вилучили найбільшу в світі партію героїну — 2,1 тонни на 200 млн євро.