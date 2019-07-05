Поляки зібрали гроші для сім'ї українця, котрий помер на заробітках. Фото: TransferWise

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У Польщі зібрали понад півмільйона злотих на допомогу сім’ї 36-річного українця Василя Чорнея, батька трьох неповнолітніх дітей, який приїхав до країни на заробітки і помер із вини працедавця.

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Небайдужі поляки оголосили збір коштів для дітей і батьків трагічно загиблого українського заробітчанина, аби щомісяця виплачувати їм по 2 тис. злотих, а це близько 13 тис. грн, доки наймолодша дитина не стане повнолітньою.

Таким чином вже зібрано понад 500 тис. злотих, їх пожертвували близько 5 тис. поляків, повідомляє «Польське радіо» з посиланням на консула України у Польщі Вітольд Горовського.

Відомо, що Чорней працював неподалік міста Новий Томишль на підприємстві з виробництва трун. Тіло померлого українця виявили лісники неподалік міста Вонгровєц у Великопольському воєводстві.

За інформацією місцевої поліції, спекотного дня українцю стало зле на роботі і він знепритомнів. Коли працедавець дізнався про це від інших працівників, то заборонив викликати швидку допомоги і відпустив усіх додому, а тим часом непритомного українця вивіз до лісу і покинув.

Наразі жінка-роботодавець перебуває під вартою, її звинувачують у ненаданні допомоги та спричиненні смерті. За це їй загрожує до п’яти років ув’язнення.