Поляки собрали деньги для семьи умершего на заработках украинца. Фото: TransferWise

https://racurs.ua/n123978-polyaki-sobrali-dengi-dlya-semi-ukrainca-umershego-na-zarabotkah.html

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В Польше собрали более полумиллиона злотых в помощь семье 36-летнего украинца Василия Чорнея, отца троих несовершеннолетних детей, который приехал в страну на заработки и умер по вине работодателя.

Неравнодушные поляки объявили сбор средств для детей и родителей трагически погибшего украинского заробитчанина, чтобы ежемесячно выплачивать им по 2 тыс. злотых, а это около 13 тыс. грн, пока самый младший ребенок не станет совершеннолетним.

Таким образом уже собрали более 500 тыс. злотых, их пожертвовали около 5 тыс. поляков, сообщает «Польское радио» со ссылкой на консула Украины в Польше Витольда Горовского.

Известно, что Черней работал недалеко от города Новый Томышль на предприятии по производству гробов. Тело умершего украинца обнаружили лесники недалеко от города Вонгровец в Великопольском воеводстве.

По информации местной полиции, в жаркий день украинцу стало плохо на работе и он потерял сознание. Когда работодатель узнал об этом от других работников, то запретил вызывать скорую помощь и отпустил всех домой, а тем временем находящегося без сознания украинца вывез в лес и бросил.

Сейчас женщина-работодатель находится под стражей, ее обвиняют в неоказании помощи и причинении смерти. За это ей грозит до пяти лет заключения.