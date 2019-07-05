Перерасчет пенсий состоится с 1 марта 2020 года, фото — Волынь-нова

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Ракурс

Вице-премьер-министр Павел Розенко сообщил, когда состоится следующий перерасчет пенсий. По его словам, вероятного увеличения выплат придется ждать до 1 марта 2020.

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Об этом чиновник заявил сегодня в кулуарах Верховной Рады, сообщает «112 Украина». Осуществить внеплановый перерасчет правительства не позволяет законодательство.

С 1 июля Пенсионный фонд повысил выплаты гражданам, которые имели большой стаж. Повышение пенсий произошло и в связи с увеличением прожиточного минимума. В следующий раз размер прожиточного минимума изменится с 1 декабря, тогда и перечислят минимальные пенсии.

Розенко пояснил, что речь идет о плановых повышения, которые зафиксированы в бюджете. Если же речь идет о более стратегические изменения в пенсионном законодательстве, то надо отталкиваться от законов Украины, регламентирующих проведение пенсионной реформы.

Обязательно произойдет новое осовременивание и перерасчет пенсий с 1 марта 2020 года. Если новая власть не отменит этот перерасчет пенсий, не внесет изменения в соответствующий закон, то пенсионеры получат новое осовременивания 1 марта 2020, — заявил Розенко.

Этот перерасчет не будет зависеть от формата правительства или коалиции, поскольку соответствующая норма зафиксирована в законодательстве.

Вице-премьер-министр напомнил, что динамика дальнейших увеличений минимальной пенсии зафиксирует госбюджет Украины на 2020 год.

Повышение пенсий С 1 июля Розенко объяснил тем, что правительство должно исправлять недостатки по выплатам людям, которые имеют значительный страховой стаж. Отныне женщины, имеющие страховой стаж более 30 лет, а мужчины — более 35 лет получать пенсию не менее 2 тыс. Грн.

«Ракурс» сообщал, что минимальная пенсия в Украине повышена с 1 июля, теперь ее размер составит 1564 грн. Пенсионеры получат надбавку в размере 67 грн.