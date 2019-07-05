Проект «Стена»: потеряна флешка с секретной информацией. Фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/n123977-proekt-stena-poteryana-fleshka-s-sekretnoy-informaciey.html

Ракурс

Проект «Стена», который предусматривает инженерно-техническое обустройство границы Украины с Российской Федерацией, не только не реализовали. Служба безопасности Украины занимается еще и расследованием исчезновения носителя с секретной информацией о нем.

Loading...

Уголовное производство о потере документов, содержащей государственную тайну (ч. 1 ст. 329 Уголовного кодекса Украины), было начато СБУ в январе 2019 года. Об этом сообщают «Українськi Новини» со ссылкой на материалы суда.

Причиной расследования стала потеря материального носителя с секретной информацией директором компании «Каунт Групп», которая занималась строительными работами в рамках реализации проекта «Стена».

По данным следствия, утерянный носитель информации об инженерно-техническом обустройстве государственной границы существовал в пяти экземплярах. Два из них находятся в распоряжении 1-го отдела капитального строительства Государственной пограничной службы, еще к двум имел доступ директор компании-строителя, а еще один был передан проектному институту СБУ.

Напомним, что проект «Стена» был широко анонсирован в 2014 году Арсением Яценюком, который в тот период занимал пост премьер-министра Украины. Заявленной целью этого проекта было повышение безопасности на суходольной границе Украины с Российской Федерацией. Реализовывался он на территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей.