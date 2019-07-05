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В Киеве открылся «Музей избирательного треша». Фото: "Фокус"

В Киеве открылся «Музей избирательного треша» (ФОТО, ВИДЕО)

5 июл 2019, 18:06
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«Музей избирательного треша» открыли на территории Национального музея истории Украины в Киеве. Политическая экспозиция расположена на четвертом этаже здания.

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Все желающие до 10 августа смогут посмотреть на экспонаты музея —- одиозные примеры черного пиара и средств подкупа избирателей. Об этом сообщается на сайте движения ЧЕСНО.

Экспонатам являются символы предвыборных кампаний в Украине, начиная с 1994 года, когда президентом избрали Леонида Кучму: подарки избирателям с агитационной символикой, изображениями и именами кандидатов, знаменитая гречка, торты от депутатов, символика оранжевой революции, депутатский «секонд-хенд», алкогольная витрина, плакаты, календари, флаги и прочее.

В Киеве открылся «Музей избирательного треша». Фото: "Фокус"

В Киеве открылся «Музей избирательного треша». Фото: "Фокус"

В Киеве открылся «Музей избирательного треша». Фото: "Фокус"

В Киеве открылся «Музей избирательного треша». Фото: "Фокус"

Для тех, кто хочет посетить выставку, 5−6 июля вход будет абсолютно бесплатным, а уже с 7 июля за входной билет придется заплатить 20 грн — стандартную стоимость посещения Национального музея истории Украины.

Напомним, что ранее музей Революции достоинства проводил масштабный сбор вещей и важных исторических артефактов, связанных с событиями Евромайдана.


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