В Киеве открылся «Музей избирательного треша». Фото: "Фокус"

https://racurs.ua/n123972-v-kieve-otkrylsya-muzey-izbiratelnogo-tresha-foto.html

Ракурс

«Музей избирательного треша» открыли на территории Национального музея истории Украины в Киеве. Политическая экспозиция расположена на четвертом этаже здания.

Loading...

Все желающие до 10 августа смогут посмотреть на экспонаты музея —- одиозные примеры черного пиара и средств подкупа избирателей. Об этом сообщается на сайте движения ЧЕСНО.

Экспонатам являются символы предвыборных кампаний в Украине, начиная с 1994 года, когда президентом избрали Леонида Кучму: подарки избирателям с агитационной символикой, изображениями и именами кандидатов, знаменитая гречка, торты от депутатов, символика оранжевой революции, депутатский «секонд-хенд», алкогольная витрина, плакаты, календари, флаги и прочее.

Для тех, кто хочет посетить выставку, 5−6 июля вход будет абсолютно бесплатным, а уже с 7 июля за входной билет придется заплатить 20 грн — стандартную стоимость посещения Национального музея истории Украины.

Напомним, что ранее музей Революции достоинства проводил масштабный сбор вещей и важных исторических артефактов, связанных с событиями Евромайдана.