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У Києві відкрився «Музей виборчого трешу». Фото: "Фокус"

У Києві відкрився «Музей виборчого трешу» (ФОТО, ВІДЕО)

5 лип 2019, 18:06
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«Музей виборчого трешу» відкрили на території Національного музею історії України у Києві. Політична експозиція розташована на четвертому поверсі будівлі.

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Всі охочі до 10 серпня зможуть подивитися на експонати музею — одіозні приклади чорного піару та засобів підкупу виборців. Про це повідомляється на сайті руху ЧЕСНО.

Експонатам є символи передвиборчих кампаній в Україні, починаючи з 1994 року, коли президентом обрали Леоніда Кучму: подарунки виборцям з агітаційною символікою, зображеннями й іменами кандидатів, знаменита гречка, торти від депутатів, символіка Помаранчевої революції, депутатський «секонд-хенд», алкогольна вітрина, плакати, календарі, прапори тощо.

У Києві відкрився «Музей виборчого трешу». Фото: "Фокус"

У Києві відкрився «Музей виборчого трешу». Фото: "Фокус"

У Києві відкрився «Музей виборчого трешу». Фото: "Фокус"

У Києві відкрився «Музей виборчого трешу». Фото: "Фокус"

Для тих, хто хоче відвідати виставку, 5−6 липня вхід буде абсолютно безкоштовним, а вже з 7 липня за вхідний квиток доведеться заплатити 20 грн — стандартну вартість відвідування Національного музею історії України.

Нагадаємо, що раніше музей Революції гідності проводив масштабний збір речей і важливих історичних артефактів, пов’язаних із подіями Євромайдану.


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