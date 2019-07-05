Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Євробачення-2020: Амстердам не зможе прийняти фінал конкурсу, фото — Вікіпедія

Конкурс-безхатько: мер Амстердама пояснила, чому місто не прийме фінал Євробачення-2020

5 лип 2019, 18:05
999

Амстердам відмовився проводити музичний конкурс «Євробачення-2020». Мер столиці Нідерландів Фемке Халсема пояснила, що концертний зал ZiggoDome, у якому мали намір провести фестиваль, буде недоступний у заплановані дати.

Loading...

Бронювання не можна скасувати або перенести, водночас спроби міста знайти інші великі майданчики або ж перенести концерт під відкрите небо не увінчалися успіхом. Про це 5 липня Халсема повідомила у Твіттер.

Вона розповіла, що в місті розглядали навіть можливість влаштувати конкурс на мобільному майданчику у фестивальному стилі.

У Нідерландах продовжать пошуки міста, яке могло б прийняти Євробачення. Раніше Гаага і Бреда також заявили про неготовність прийняти у себе захід. Тепер в боротьбі за проведення «Євробачення» залишилися такі міста, як Роттердам, Утрехт, Арнем і Маастріхт. Заявки можна подавати до 10 липня, а остаточне рішення про місце проведення конкурсу ухвалять у серпні.

Наступне «Євробачення» має відбутися в Нідерландах, оскільки в 2019 році у Тель-Авіві перемогу в конкурсі здобув представник цієї країни (Дункан Лоуренс з піснею Arcade).

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Генштаб планує переселити солдат на передовій із землянок у контейнери

Генеральний штаб ЗСУ має намір переселити солдат на передовій в зоні проведення ООС із землянок у комфортні контейнери. Такі мобільні приміщення встановлять там, де можна цей блок замаскувати, закопати у землю, закрити від артилерії

Новини України
20:11

Британський суд «заморозив» дивіденди Nord Stream «Газпрому» в межах позову «Нафтогазу»

Комерційний суд Високого суду Англії та Уельсу зобов’язав «Газпром» в разі отримання дивідендів від компанії Nord Stream внести 145 млн дол. на рахунок суду як гарантію виконання вимог в межах позову «Нафтогазу»

Світові новини
16:11
Новини партнерів
Загрузка...