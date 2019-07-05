Євробачення-2020: Амстердам не зможе прийняти фінал конкурсу, фото — Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n123979-konkurs-bezhatko-mer-amsterdama-poyasnyla-chomu-misto-ne-zmoje-pryynyaty-final-ievrobachennya-2020.html

Ракурс

Амстердам відмовився проводити музичний конкурс «Євробачення-2020». Мер столиці Нідерландів Фемке Халсема пояснила, що концертний зал ZiggoDome, у якому мали намір провести фестиваль, буде недоступний у заплановані дати.

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Бронювання не можна скасувати або перенести, водночас спроби міста знайти інші великі майданчики або ж перенести концерт під відкрите небо не увінчалися успіхом. Про це 5 липня Халсема повідомила у Твіттер.

Вона розповіла, що в місті розглядали навіть можливість влаштувати конкурс на мобільному майданчику у фестивальному стилі.

У Нідерландах продовжать пошуки міста, яке могло б прийняти Євробачення. Раніше Гаага і Бреда також заявили про неготовність прийняти у себе захід. Тепер в боротьбі за проведення «Євробачення» залишилися такі міста, як Роттердам, Утрехт, Арнем і Маастріхт. Заявки можна подавати до 10 липня, а остаточне рішення про місце проведення конкурсу ухвалять у серпні.

Наступне «Євробачення» має відбутися в Нідерландах, оскільки в 2019 році у Тель-Авіві перемогу в конкурсі здобув представник цієї країни (Дункан Лоуренс з піснею Arcade).