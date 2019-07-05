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Ракурс
Евровидение-2020: Амстердам не сможет принять финал конкурса, фото — Википедия

Мэр Амстердама объяснила, почему город не примет финал Евровидения-2020

5 июл 2019, 18:05
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Амстердам отказался проводить музыкальный конкурс «Евровидение-2020». Мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема объяснила, что концертный зал ZiggoDome, в котором намеревались провести фестиваль, будет недоступен в запланированные даты.

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Бронирование невозможно отменить или перенести, в то же время попытки города найти другие крупные площадки или же провести концерт под открытым небом не увенчались успехом. Об этом 5 июля Халсема сообщила в Твиттер.

Она рассказала, что в городе рассматривали даже возможность устроить конкурс на мобильной площадке в фестивальном стиле.

В Нидерландах продолжат поиски города, который мог бы принять Евровидение. Ранее Гаага и Брэда также заявили о неготовности принять у себя мероприятие. Теперь в борьбе за проведение «Евровидения» остались такие города, как Роттердам, Утрехт, Арнем и Маастрихт. Заявки можно подавать до 10 июля, а окончательное решение о месте проведения конкурса примут в августе.

Следующий конкурс «Евровидение» должен состояться в Нидерландах, поскольку в 2019 году в Тель-Авиве победу в конкурсе одержал представитель этой страны (Дункан Лоуренс с песней Arcade).

Источник: Ракурс


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