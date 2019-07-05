Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
На Киевщине подростку прострелили ногу. Фото: "Украина live"

На Киевщине подростку прострелили ногу (ФОТО)

5 июл 2019, 17:41
999

Loading...

Стрельба на Киевщине завершилась ранением 13-летнего парня. Произошло это в селе Подолье Барышевского района: подросток прострелил ногу собственном двоюродному брату.

Сообщение о ранении подростка полиция получила от врача Переяслав-Хмельницкой районной больницы. Именно туда накануне поздно вечером доставили раненого ребенка, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Как выяснилось, 14-летний подросток без разрешения взял дома у дяди пневматическую винтовку, решив ради развлечения пострелять во дворе.

На Киевщине подростку прострелили ногу. Фото: полиция Киевской области

Стрелял он столбику, но промахнулся и попал в ногу своему двоюродному брату, который живет по соседству и в это время находился на улице. В больнице ребенку диагностировали пулевое ранение нижней левой голени.

Семья пострадавшего отказалась от претензий, однако служба ювенальной превенции заинтересовалась вопросом присмотра за ребенком, который самовольно и беспрепятственно взял в руки оружие.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Генштаб планирует переселить солдат на передовой из землянок в контейнеры

Генеральный штаб ВСУ намерен переселить солдат на передовой в зоне проведения ООС из землянок в комфортные контейнеры. Такие мобильные помещения установят там, где можно этот блок замаскировать, закопать в землю, закрыть от артиллерии

Новости Украины
20:11

Британский суд «заморозил» дивиденды Nord Stream «Газпрому» в рамках иска «Нафтогаза»

Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал «Газпром» в случае получения дивидендов от компании Nord Stream внести 145 млн долл. на счет суда в качестве гарантии выполнения требований в рамках иска «Нафтогаза»

Новости мира
16:11
Новости партнеров
Загрузка...