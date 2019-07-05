На Киевщине подростку прострелили ногу. Фото: "Украина live"

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Стрельба на Киевщине завершилась ранением 13-летнего парня. Произошло это в селе Подолье Барышевского района: подросток прострелил ногу собственном двоюродному брату.

Сообщение о ранении подростка полиция получила от врача Переяслав-Хмельницкой районной больницы. Именно туда накануне поздно вечером доставили раненого ребенка, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Как выяснилось, 14-летний подросток без разрешения взял дома у дяди пневматическую винтовку, решив ради развлечения пострелять во дворе.

Стрелял он столбику, но промахнулся и попал в ногу своему двоюродному брату, который живет по соседству и в это время находился на улице. В больнице ребенку диагностировали пулевое ранение нижней левой голени.

Семья пострадавшего отказалась от претензий, однако служба ювенальной превенции заинтересовалась вопросом присмотра за ребенком, который самовольно и беспрепятственно взял в руки оружие.