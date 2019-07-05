Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На Київщині підлітку прострелили ногу. Фото: "Україна live"

На Київщині підлітку прострелили ногу (ФОТО)

5 лип 2019, 17:41
999

Loading...

Стрілянина на Київщині завершилася пораненням 13-річного хлопця. Сталося це в селі Поділля Баришівського району: підліток прострелив ногу власному двоюрідному брату.

Повідомлення про поранення підлітка поліція отримала від лікаря Переяслав-Хмельницької районної лікарні. Саме туди напередодні пізно ввечері доправили поранену дитину, інформує прес-служба поліції Київської області.

Як з’ясувалося, 14-річний підліток без дозволу взяв у дядька вдома пневматичну гвинтівку, щоб порозважатися, пострілявши на подвір’ї.

На Київщині підлітку прострелили ногу. Фото: поліція Київської області

Стріляв хлопець по стовпчику, але промахнувся і влучив у ногу своєму двоюрідному брату, який мешкає по сусідству і в цей час перебував на вулиці. В лікарні дитині діагностували кульове поранення нижньої лівої гомілки.

Сім’я потерпілого відмовилася від претензій, однак служба ювенальної превенції зацікавилася питанням догляду за підлітком, який самовільно і безперешкодно взяв до рук рушницю.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Генштаб планує переселити солдат на передовій із землянок у контейнери

Генеральний штаб ЗСУ має намір переселити солдат на передовій в зоні проведення ООС із землянок у комфортні контейнери. Такі мобільні приміщення встановлять там, де можна цей блок замаскувати, закопати у землю, закрити від артилерії

Новини України
20:11

Британський суд «заморозив» дивіденди Nord Stream «Газпрому» в межах позову «Нафтогазу»

Комерційний суд Високого суду Англії та Уельсу зобов’язав «Газпром» в разі отримання дивідендів від компанії Nord Stream внести 145 млн дол. на рахунок суду як гарантію виконання вимог в межах позову «Нафтогазу»

Світові новини
16:11
Новини партнерів
Загрузка...