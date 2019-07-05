На Київщині підлітку прострелили ногу. Фото: "Україна live"

https://racurs.ua/ua/n123969-na-kyyivschyni-dytyni-prostrelyly-nogu-foto.html

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Стрілянина на Київщині завершилася пораненням 13-річного хлопця. Сталося це в селі Поділля Баришівського району: підліток прострелив ногу власному двоюрідному брату.

Повідомлення про поранення підлітка поліція отримала від лікаря Переяслав-Хмельницької районної лікарні. Саме туди напередодні пізно ввечері доправили поранену дитину, інформує прес-служба поліції Київської області.

Як з’ясувалося, 14-річний підліток без дозволу взяв у дядька вдома пневматичну гвинтівку, щоб порозважатися, пострілявши на подвір’ї.

Стріляв хлопець по стовпчику, але промахнувся і влучив у ногу своєму двоюрідному брату, який мешкає по сусідству і в цей час перебував на вулиці. В лікарні дитині діагностували кульове поранення нижньої лівої гомілки.

Сім’я потерпілого відмовилася від претензій, однак служба ювенальної превенції зацікавилася питанням догляду за підлітком, який самовільно і безперешкодно взяв до рук рушницю.