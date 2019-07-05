Зеленський про нового голову Донецької ОДА: його батьки і брат живуть в окупації, фото — Офіс президента

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Родичі нового очільника Донеччини (батьки та брат) живуть на окупованій території. Це, на думку, президента України Володимира Зеленського, не має завадити Кириленку ефективно виконувати свої обов’язки. Кириленко з братом не спілкується, а батьки «зробили свій вибір і його всі поважають».

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Президент заявив, що «на окупованих територіях живуть такі ж українці, а дефектів у них немає". Про це він повідомив 5 липня на брифінгу в Краматорську, представляючи нового голову Донецької обласної державної адміністрації Павла Кириленка.

Брати не спілкуються через політичні розбіжності. Але попрошу не ділити нас на «своїх» і «чужих», людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях. Вони такі ж українці, дефектів у них немає, — заявив Зеленський.

Нагадаємо, що призначений Зеленським голова Луганської військово-цивільної адміністрації Віталій Комарницький є засновником релігійної організації «Парафія на честь святителя та сповідника Луки Кримського міста Луганська», яка діє на окупованих територіях Луганської області.

У декларації за 2017 рік Комарницький з невідомої причини приховав, що є засновником релігійної організації, яка є парафією Української православної церкви Московського патріархату і проводить служби на території Луганського медуніверситету.