Павло Кириленко, фото: НАЗК

https://racurs.ua/ua/n123965-zelenskyy-pryznachyv-novogo-ochilnyka-doneckoyi-oblderjadministraciyi.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський призначив нового очільника Донецької облдержадміністрації. Ним став Павло Кириленко.

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Відповідний указ № 482/2019, датований 5 липня, опублікований на сайті президента.

Сьогоднішнім указом № 481/2019 з цієї посади було звільнено Олександра Куця, який очолював Донецьку військово-цивільну адміністрацію з 22 червня 2018 року.

Павлу Кириленку 33 роки, у правоохоронних органах він з 2008 року. Після завершення навчання в Національній юридичній академії України ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю «правознавство» працював у прокуратурі на Донеччині, в Криму, а також у Генпрокуратурі. У вересні 2017 році став Військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону України. Одружений, має двоє дітей, родина мешкає в Ужгороді.

Народився у 1986 році в Донецькій області.

Нагадаємо, під час свого візиту до Канади Зеленський заявив про збереження курсу України в Євросоюз та НАТО. Президент також висловив сподівання в продовженні активної взаємодії з Канадою в питаннях євроатлантичної інтеграції України.