П’яний поліцейський протаранив три авто у Вінниці, постраждали діти

Інцидент стався сьогодні, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/ua/n123962-p-yanyy-policeyskyy-protaranyv-try-avto-u-vinnyci-postrajdaly-dity.html

Ракурс

Сьогодні близько 3.00 у Вінниці мікроавтобус Volkswagen Transporter, за кермом котрого перебував нетверезий патрульний поліцейський, зіткнувся з трьома автомобілями, які стояли на забороняючий сигнал світлофора в напрямку його руху.

Loading...

Внаслідок цього інциденту постраждали двоє дітей, повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області.

Зазначається, що винуватець ДТП в той момент перебував поза службою. У нього були помітні зовнішні ознаки сп’яніння, проте від проходження медичного огляду він відмовився.

Ця обставина буде з’ясована в ході розслідування, — наголошують у поліції.

Постраждалі діти, віком 15 та 10 років, перебували в одній із автівок як пасажири, вони отримали тілесні ушкодження.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу. Санкція цієї статті передбачає покарання у виді штрафу, арешту до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

Після проведення першочергових слідчих дій це кримінальне провадження буде скеровано до Держбюро розслідувань, зазначають у поліції.

Нагадаємо, у грудні 2018 року в Києві п’яний поліцейський у громадському місці напав на 12-річну дівчинку і відібрав у неї мобільний телефон.