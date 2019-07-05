Пьяный полицейский протаранил три автомобиля в Виннице, пострадали дети

Инцидент произошел сегодня, фото: cafri-yeshaya-law.co.il

https://racurs.ua/n123962-pyanyy-policeyskiy-protaranil-tri-avtomobilya-v-vinnice-postradali-deti.html

Ракурс

Сегодня около 3.00 в Виннице микроавтобус Volkswagen Transporter, за рулем которого находился нетрезвый патрульный полицейский, столкнулся с тремя автомобилями, которые стояли на запрещающий сигнал светофора в направлении его движения.

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В результате инцидента пострадали двое детей, сообщает Отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Отмечается, что виновник ДТП в тот момент находился вне службы. У него были заметны внешние признаки опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Это обстоятельство будет выяснено в ходе расследования, — отмечают в полиции.

Пострадавшие дети в возрасте 15 и 10 лет, находились в одной из машин как пассажиры, они получили телесные повреждения.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа, ареста до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

После проведения первоочередных следственных действий это уголовное производство будет направлено в Госбюро расследований, отмечают в полиции.

Напомним, в декабре 2018 года в Киеве пьяный полицейский в общественном месте напал на 12-летнюю девочку и отобрал у нее мобильный телефон.