Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Инцидент произошел сегодня, фото: cafri-yeshaya-law.co.il

Пьяный полицейский протаранил три автомобиля в Виннице, пострадали дети

5 июл 2019, 13:57
999

Сегодня около 3.00 в Виннице микроавтобус Volkswagen Transporter, за рулем которого находился нетрезвый патрульный полицейский, столкнулся с тремя автомобилями, которые стояли на запрещающий сигнал светофора в направлении его движения.

Loading...

В результате инцидента пострадали двое детей, сообщает Отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Отмечается, что виновник ДТП в тот момент находился вне службы. У него были заметны внешние признаки опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Это обстоятельство будет выяснено в ходе расследования, — отмечают в полиции.

Пострадавшие дети в возрасте 15 и 10 лет, находились в одной из машин как пассажиры, они получили телесные повреждения.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа, ареста до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

После проведения первоочередных следственных действий это уголовное производство будет направлено в Госбюро расследований, отмечают в полиции.

Напомним, в декабре 2018 года в Киеве пьяный полицейский в общественном месте напал на 12-летнюю девочку и отобрал у нее мобильный телефон.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Британский суд «заморозил» дивиденды Nord Stream «Газпрому» в рамках иска «Нафтогаза»

Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал «Газпром» в случае получения дивидендов от компании Nord Stream внести 145 млн долл. на счет суда в качестве гарантии выполнения требований в рамках иска «Нафтогаза»

Новости мира
16:11

Одесский морвокзал «заминировали» из-за кораблей НАТО, Шария и Клюева (ФОТО)

Аноним пригрозил взорвать Одесский морской вокзал, если из города не уберут корабли НАТО, прибывшие на военные учения, а также не позволят соратнику Януковича Андрею Клюеву и скандальном блогеру Анатолию Шарию участвовать в выборах

Новости Украины
13:49
Новости партнеров
Загрузка...