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Одеський Морвокзал «замінований» через кораблі НАТО, Шарія та Клюєва. Фото: Delo.ua

Одеський морвокзал «замінували» через кораблі НАТО, Шарія та Клюєва (ФОТО)

5 лип 2019, 13:54
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Одеський морський вокзал «замінували» і пригрозили підірвати його та прилеглі причали сьогодні о 14.00.

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Невідомий дав чіткі вимоги, які влада зобов’язана забезпечити, щоб уникнути вибуху. Таким повідомленням від аноніма поділився на своїй сторінці у Facebook міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

За словами Омеляна, невідомий наполягає на тому, щоб військовим кораблям НАТО заборонили виходити в акваторію Одеського порту, а також вимагає відновлення реєстрації Андрія Клюєва і Анатолія Шарія в якості кандидатів у народні депутати.

У своєму повідомленні Омелян зазначає, що даний лист є не просто витівками «місцевих божевільних». Міністр називає його чіткою політикою Москви, яка ведеться з метою залякування, блокади і терору.

Також міністр заявив, що переговори з Кремлем можливі лише у тому випадку, якщо українські танки опиняться на Червоній площі.

Одеський Морвокзал «замінований» через кораблі НАТО, Шарія та Клюєва. Фото: соцмережі

Нагадаємо, що вчора, 4 липня, чотири кораблі НАТО прибули на територію Одеського порту, які залишаться в Україні ще до 8 липня.

Джерело: Ракурс


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Одеський морвокзал «замінували» через кораблі НАТО, Шарія та Клюєва (ФОТО)

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