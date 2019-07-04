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Кораблі НАТО прибули в одеський порт (ФОТО, ВІДЕО)

4 лип 2019, 17:28
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Кораблі НАТО сьогодні увійшли на територію Одеського морського порту. Йдеться про канадський фрегат Toronto, турецький Turgutreis, румунський Regele Ferdinand і британський есмінець D37 Duncan.

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Першим військовим судном, пришвартованим біля 19-го причалу о 10.00 ранку, став канадський фрегат Toronto, що є флагманом постійної групи SNMG2. Про це інформує «Думська».

Слідом за ним біля 18-го причалу пришвартувався британський есмінець D37 Duncan. Він також входить до постійної групи кораблів НАТО, яка несе бойове чергування у Середземному морі.

Третім прибув до Одеси турецький фрегат F241 Turgutreis, який зупинився біля 22-го причалу близько 11.00. А опівдні біля 23-го причалу зупинився румунський F221 Regele Ferdinand.

Кораблі НАТО увійшли в Одеський порт. Фото: "Думська"

Кораблі НАТО увійшли в Одеський порт. Фото: "Думська"

Кораблі НАТО увійшли в Одеський порт. Фото: "Думська"

Як зазначається в повідомленні, кораблі перебуватимуть на території України до 8 липня і стануть учасниками військових навчань Sea Breeze-2019. А 7 липня, у День флоту, одесити зможуть вирушити на екскурсію канадським фрегатом.

Нагадаємо, що раніше в рамках Sea Breeze-2019 до Одеси прибули кораблі ВМС Болгарії та Грузії.


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