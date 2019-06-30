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Учасники навчань «Сі Бриз». Фото: «Думська», «Пушкінська»

Sea Breeze-2019: в Одесу прибули кораблі ВМС Грузії та Болгарії й літак із британським спецназом (ФОТО)

30 чер 2019, 19:06
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На багатонаціональні військові навчання Sea Breeze-2019, які щорічно проводяться на території України, продовжують прибувати представники Збройних сил різних країн.

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Сьогодні, 30 червня, в порт Одеси зайшов грузинський катер берегової охорони P23 «Очамчира». Це судно — колишній американський катер типу Island. В 2018 році Сполучені Штати передали Грузії такі катери. Про це повідомляє «Думська».

Згодом в одеський порт зайшов протичовновий корабель «Бадьорий», який відноситься до радянського проекту «Блискавка».

Крім того, в Одесу поспішає американський ракетний есмінець USS Carney DDG64, який 29 червня увійшов ввечері в Чорне море.

За інформацією видання «Пушкінська», в Одесі приземлився літак C-130J Hercules Збройних сил Сполучених Штатів Америки. Він доправив у польовий табір обладнання, спорядження та перших учасників міжнародного навчання. А чотиримоторний турбогвинтовий літак A400 Atlas ЗС Великої Британії доставив бійців морського спецназу, загін водолазів Special Boat Service та провіант.

Учасники навчань «Сі Бриз». Фото: «Думська», «Пушкінська»

Учасники навчань «Сі Бриз». Фото: «Думська», «Пушкінська»

Учасники навчань «Сі Бриз». Фото: «Думська», «Пушкінська»

Учасники навчань «Сі Бриз». Фото: «Думська», «Пушкінська»

Нагадаємо, у березні президент Петро Порошенко підписав закон, який дозволяє збройним силам інших держав брати участь у військових навчаннях на території України.

Джерело: Ракурс


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