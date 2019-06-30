Участники учений «Си Бриз». Фото: «Думская», «Пушкинская»

https://racurs.ua/n123780-sea-breeze-2019-v-odessu-pribyli-korabli-vms-gruzii-i-bolgarii-i-samolet-s-britanskim-specnazom.html

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На многонациональные военные учения Sea Breeze-2019, которые ежегодно проводятся на территории Украины, продолжают прибывать представители Вооруженных сил различных стран.

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Сегодня, 30 июня, в порт Одессы зашел грузинский катер береговой охраны P23 «Очамчира». Это судно — бывший американский катер типа Island. В 2018 году США передали Грузии такие катера. Об этом сообщает «Думская».

Впоследствии в одесский порт зашел противолодочный корабль «Бодрый», который относится к советскому проекта «Молния».

Кроме того, в Одессу спешит американский ракетный эсминец USS Carney DDG64, который 29 июня вошел вечером в Черное море.

По информации издания «Пушкинская», в Одессе приземлился самолет C-130J Hercules Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. Он доставил в полевой лагерь оборудование, снаряжение и первых участников международных учений. А четырехмоторный турбовинтовой самолет A400 Atlas ВС Великобритании доставил бойцов морского спецназа, отряд водолазов Special Boat Service и провиант.

Напомним, в марте президент Петр Порошенко подписал закон, который позволяет вооруженным силам других государств принимать участие в военных учениях на территории Украины.