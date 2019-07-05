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Парламентські вибори під загрозою зриву — Центрвиборчком. Фото: Рубрика

Парламентські вибори під загрозою зриву — Центрвиборчком

5 лип 2019, 13:21
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Парламентські вибори, які мають відбутися вже цього місяця, знаходяться під загрозою зриву, заявили сьогодні в Центральній виборчій комісії.

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ЦВК наголошує, що в разі пережеребкування щодо присвоєння політичним партіям номерів у списку виборчого бюлетеня, як це постановив зробити суд, їх можуть не надрукувати вчасно. Про це повідомляє прес-служба комісії.

У разі проведення нового жеребкування наслідком буде неможливість вчасного друку необхідної кількості бюлетенів держпідприємством «Поліграфічний комбінат „Україна“ з виготовлення цінних паперів» та забезпечення їх доставки для проведення голосування в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, — заявили у ЦВК.

Центрвиборчком 26 червня визначив, під якими номерами політсили, що планують брати участь у виборах, розмістяться у виборчому бюлетені, а також його форму, колір і текст.

Цю постанову комісії в судовому порядку оскаржила Аграрна партія України і Шостий апеляційний адмінсуд напередодні зобов’язав ЦВК провести пережеребкування.

У ЦВК ж заявляють, що постанову комісії було оскаржено з порушенням встановленого законом терміну, у зв’язку з чим Центрвиборчком не згоден із рішенням суду про повторне жеребкування.

Нагадаємо, вибори народних депутатів до Верховної Ради, оголошені після розпуску останнього складу парламенту новообраним президентом Володимиром Зеленським, заплановано на неділю, 21 липня 2019 року.

За парламентські крісла боротимуться близько 20 політичних партій. Лідером уподобань українців, згідно з соцопитуваннями, є президентська партія «Слуга народу». Також мають високі шанси потрапити до нової Ради партії «Європейська солідарність», «Опозиційна платформа — За життя», «Голос» і «Батьківщина».

Джерело: Ракурс


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