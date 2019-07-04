ЦВК має провести пережеребкування партій через рішення суду. Фото: NewsMakers

https://racurs.ua/ua/n123941-cvk-maie-provesty-perejerebkuvannya-partiy-cherez-rishennya-sudu.html

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Центральна виборча комісія (ЦВК) має провести пережеребкування партій на позачергових виборах до парламенту. Відповідне рішення прийняв Шостий апеляційний адмінсуд Києва.

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У Центрвиборчкомі заявляють, що збираються оскаржити рішення, адже наразі видрукувано понад 5 млн бюлетенів і таке рішення має низку юридичних аспектів. У ЦВК також наголосили, що ця постанова направлена на зрив виборів. Про це повідомила голова Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук під час засідання, передає «Українська правда».

Причиною рішення суду стало надання партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі» 22-го номеру у виборчому бюлетені без проведення повторного жеребкування. Справу розглядали за позовом Аграрної партії України, який подали напередодні 3 липня.

Як відомо, жеребкування щодо черговості партій у бюлетені провели 26 червня, а у процедурі взяла участь 21 партія. Партія Саакашвілі не брала участь у жеребкуванні, так як 23 червня Центрвиборчком відмовив політичній силі у реєстрації.

Однак 29 червня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суд розглянув позов Саакашвілі і відхилив усі аргументи ЦВК. Вже наступного дня партія Саакашвілі отримала свій номер у бюлетені.

Нагадаємо, стало відомо, під якими номерами партії будуть зазначені у виборчому бюлетені.