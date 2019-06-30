У ЦВК визначать черговість партій у бюлетені. Фото: Пологівські вісті

https://racurs.ua/ua/n123765-u-cvk-vyznachat-chergovist-partiy-u-buleteni.html

Ракурс

Центральна виборча комісія (ЦВК) сьогодні проведе обговорення черговості розміщення партій у виборчому бюлетені на позачергових виборах до парламенту. Визначати номери політичних сил будуть шляхом повторного жеребкування.

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Процедуру мають повторно провести, так як ЦВК зареєструвала 88 кандидатів у нардепи від партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Також зареєстрували дев’ятьох кандидатів в одномандатних виборчих округах. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Нараду з цього питання призначили на 12.00 годин 30 червня.

Зазначимо, що ЦВК намагалась оскаржити рішення Шостого апеляційного адміністративного суду Києва, який зобов’язав зареєструвати партію Саакашвілі. Однак напередодні Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду відмовив Центрвиборчкому.

Як раніше повідомляв «Ракурс», вчора Центрвиборчком зареєстрував кандидатів у нардепи від партії Саакашвілі.