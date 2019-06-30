Трамп і Кім Чен Ин зустрілися в Північній Кореї (ФОТО, ТРАНСЛЯЦІЯ)

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Ракурс

У Північній Кореї проходить історична зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина. Трамп став першим американським президентом, який побував в Північній Кореї.

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Вертоліт морської піхоти США з Трампом вилетів в напрямку демілітаризованої зони близько 14.04 за місцевим часом. Після прибуття американський президент і глава Південної Кореї оглянули із спостережного пункту в демілітаризованій зоні позиції КНДР. Про це повідомляє ВВС.

Імовірно, зустріч глав держав може стати ґрунтом для майбутніх переговорів про повну денуклеаризацію півострова. Минулого року Трамп намагався переконати Кім Чен Ина відмовитися від ядерної програми, але угода зірвалася через спірне питання про темпи проведення роззброєння.

Однак, американський президент і північнокорейський лідер заявили, що підтримують ідею денуклеаризації, але в подробиці заяви не вдавалися.

Стало відомо, що Трамп під час зустрічі з Кім Чен Ином запросив північнокорейського лідера побувати з візитом в Білому домі.

Зазначимо, що демілітаризована зона, в якій побував Трамп має ширину 4 км і довжину 250 км. Село Панмунжом розділило півострів після закінчення війни в 1953 році. У цьому районі немає військових об'єктів або солдат, але за його межами розташована одна з найбільш сильно воєнізованих кордонів у світі.

Білл Клінтон (42 президент США) один раз назвав цю зону найстрашнішим місцем на планеті.

Як раніше повідомляв «Ракурс», лист з пропозицією про зустріч Кім Чен Ин відправив Трампу 12 червня. Секретар Білого дому Сара Сандерс назвала послання теплим і позитивним.