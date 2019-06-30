Дев’ятирічну дівчинку розбещував власний дідусь: Аброськін повідомив про ще два випадки насилля. Фото: knews

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Ракурс

У Дніпропетровській області 53-річний дідусь вчиняв розпусні дії стосовно дев’ятирічної онуки. Про насилля повідомила мати дівчинки.

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Тим часом у Львівській області на добу зникла дівчинка 2005 року народження. Понад сотню поліцейських розшукували дитину і знайшли її у 37-річного чоловіка. Дівчинка розповіла, що знайомий вступав з нею в статеві відносини. Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції України В’ячеслав Аброськін.

Правоохоронець наголосив, що закон № 6607 про посилення покарання стосовно злочинців, які вчиняють статеві злочини стосовно дітей, вже другий рік не може потрапити до зали парламенту. Аброськін розповів, що проект блокує велика кількість правозахисників, які стверджують про порушення прав злочинців.

Наразі законопроект вже був відредагований. Тепер замість відкритого реєстру злочинців, пропонують напіввідкритий, доступ до якого матимуть правоохоронці та працівники дошкільних закладів.

Аброськін наголосив, що кожен громадянин має право володіти такою інформацією, щоб забезпечити безпеку своєї дитини. Аналогічний закон та реєстри діють у США та більшості країн світу.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Черкаській області 59-річний співмешканець бабусі намагався зґвалтувати 10-річну онуку.