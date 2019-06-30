У Торонто відбулася стрілянина: загинули двоє осіб, є поранений. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/ua/n123762-u-toronto-vidbulasya-strilyanyna-zagynuly-dvoie-osib-ie-poranenyy-foto.html

Ракурс

У Торонто (Канада) під час стрілянини загинули двоє осіб і ще одна особа отримав поранення. Серед загиблих виявився чоловік в інвалідному кріслі.

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Один із загиблих помер на місці, а смерть другого настала в місцевому травматологічному центрі. Третій учасник трагічної події сам прийшов в лікарню з вогнепальними пораненнями. У нього серйозні поранення, проте травми не загрожують життю. Про це повідомляє видання Global News.

На прес-конференції представник поліції заявив, що стрілянина була спрямована проти однієї з жертв, а решта постраждали або загинули в результаті збігу обставин. За словами очевидців, коли один із загиблих упав, вбивця продовжив стріляти йому в спину.

Поліція оголосила в розшук високого м’язистого чоловіка з короткими дредами. Правоохоронці заявили, що зловмисник озброєний і небезпечний, проте його особу поки встановити не вдається.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Торонто під час багатотисячного параду невідомий влаштував стрілянину. В результаті кілька осіб отримали поранення і ще кілька були травмовані через тисняву, що утворилася.