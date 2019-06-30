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Ракурс
В Торонто произошла стрельба: погибли два человека, есть раненый. Фото: Слово и дело

В Торонто произошла стрельба: погибли два человека, есть раненый (ФОТО)

30 июн 2019, 08:48
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В Торонто (Канада) во время стрельбы погибли два человека и еще один получил ранения. Среди погибших оказался мужчина в инвалидном кресле.

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Один из погибших скончался на месте, а смерть второго наступила в местном травматологическом центре. Третий участник трагического происшествия сам пришел в больницу с огнестрельными ранениями. У него серьезные ранения, однако травмы не угрожают жизни. Об этом сообщает издание Global News.

В Торонто расследуют убийство двоих человек. Фото: Global News

На пресс-конференции представитель полиции заявил, что стрельба была направлена против одной из жертв, а остальные пострадали или погибли в результате стечения обстоятельств. По словам очевидцев, когда один из погибших упал, убийца продолжил стрелять ему в спину.

Полиция объявила в розыск высокого мускулистого мужчину с короткими дредами. Правоохранители заявили, что злоумышленник вооружен и опасен, однако его личность пока установить не удается.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Торонто во время многотысячного парада неизвестный устроил стрельбу. В результате несколько человек получили ранения и еще несколько были травмированы из-за образовавшейся давки.


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