В Торонто произошла стрельба: погибли два человека, есть раненый. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/n123762-v-toronto-proizoshla-strelba-pogibli-dva-cheloveka-est-ranenyy-foto.html

Ракурс

В Торонто (Канада) во время стрельбы погибли два человека и еще один получил ранения. Среди погибших оказался мужчина в инвалидном кресле.

Loading...

Один из погибших скончался на месте, а смерть второго наступила в местном травматологическом центре. Третий участник трагического происшествия сам пришел в больницу с огнестрельными ранениями. У него серьезные ранения, однако травмы не угрожают жизни. Об этом сообщает издание Global News.

На пресс-конференции представитель полиции заявил, что стрельба была направлена против одной из жертв, а остальные пострадали или погибли в результате стечения обстоятельств. По словам очевидцев, когда один из погибших упал, убийца продолжил стрелять ему в спину.

Полиция объявила в розыск высокого мускулистого мужчину с короткими дредами. Правоохранители заявили, что злоумышленник вооружен и опасен, однако его личность пока установить не удается.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Торонто во время многотысячного парада неизвестный устроил стрельбу. В результате несколько человек получили ранения и еще несколько были травмированы из-за образовавшейся давки.