Стрельба в Торонто. Фото: АР

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Стрельба в Торонто произошла во время многолюдного парада на честь клуба Toronto Raptors, который стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации.

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Неизвестные начали стрелять, когда почти двухмиллионная толпа собралась на площади Натана Филлипса, чтобы отпраздновать победу любимой команды. В результате стрельбы получили ранения четыре человека. Об этом 18 июня сообщило агентство ВВС.

После того, как раздались выстрелы, началась паника. Несколько человек травмировались в результате давки. Во время стрельбы на месте инцидента присутствовали премьер-министр Канады Джастин Трюдо, мэр Торонто Джон Тори и баскетболисты. Церемонию вынуждены были прервать, но впоследствии возобновили.

Глава полиции Торонто Марк Сондерс сообщил, что сейчас жизни раненых ничего не угрожает. Правоохранители задержали трех человек, изъяли на месте происшествия две единицы оружия. Полиция призвала свидетелей происшествия предоставить видео с места событий.

Как известно, баскетбольная команда Toronto Raptors впервые из всех команд Канады смогла стать чемпионом НБА.

Напомним, в начале июня в Вашингтоне у Белого дома произошла стрельба. Специальные агенты секретной службы обезвредили подозрительного мужчину, который проник в закрытую зону.