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Стрілянина в Торонто. Фото: АР

У Торонто невідомі зчинили стрілянину під час багатолюдного параду, є поранені (ФОТО, ВІДЕО)

18 чер 2019, 10:57
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Стрілянина в Торонто сталася під час багатолюдного параду на честь клубу Toronto Raptors, який став чемпіоном Національної баскетбольної асоціації.

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Невідомі почали стріляти, коли майже двохмільйонний натовп зібрався на площі Натана Філліпса, щоб відсвяткувати перемогу улюбленої команди. Внаслідок стрілянини дістали поранення четверо осіб. Про це 18 червня повідомило агентство ВВС.

Після того, як пролунали постріли, почалася паніка. Декілька осіб травмувалися внаслідок тисняви. Під час стрілянини на місці інциденту були присутні прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, мер Торонто Джон Торі та баскетболісти. Церемонію змушені були перервати, але згодом відновили.

Стрілянина в Канаді. Фото: АР, CNN

Стрілянина в Канаді. Фото: АР, CNN

Стрілянина в Канаді. Фото: АР, CNN

Керівник поліції Торонто Марк Сондерс повідомив, що наразі життю поранених нічого не загрожує. Правоохоронці затримали трьох осіб, вилучили на місця події дві одиниці зброї. Поліція закликала свідків події надати відео з місця подій.

Як відомо, баскетбольна команда Toronto Raptors вперше з усіх команд Канади змогла стати чемпіоном НБА.

Нагадаємо, на початку червня у Вашингтоні біля Білого дому сталася стрілянина. Спеціальні агенти секретної служби знешкодили підозрілого чоловіка, який проник узакриту зону.


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