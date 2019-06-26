Зґвалтування 10-річної дівчинки на Черкащині попередив її менший брат

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Ракурс

Спробу зґвалтування 10-річної дівчинки у Черкаській області попередив її менший брат. Черговий злочин на сексуальному ґрунті стався 25 червня в одному з сіл області.

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Як повідомив у Фейсбук перший заступник начальника Національної поліції В’ячеслав Аброськін, діти приїхали на літні канікули до бабусі. Жінка удень працювала в городі й почула крик онука, який не міг зайти до будинку, оскільки двері були зачинені. Всередині знаходилася його 10-річна сестра і 59-річний співмешканець бабусі.

На вимогу жінки він двері відкрив. Бабуся побачила в одній з кімнат заплакану онуку. Вона розповіла, що коли залишилася вдома зі співмешканцем бабусі, той завів її до спальні, зняв одяг та завалив на ліжко. Дитина прохала чоловіка не торкатися її, але той зупинився тільки після того, як почув крик її маленького брата.

Чоловіка привезли в поліцію, прокуратура наразі вирішує, чи затримувати його.

Аброськін також повідомив про ганебний випадок, який стався на Волині. Тут до поліції із заявою звернулася мати 11-річної дівчинки про те, що під час перебування на заробітках у Польщі її 41-річний співмешканець ґвалтував доньку.

В Україні почастішали подібні злочини. Минулого тижня в Одеській області загинула 12-річна Дарина Лук’яненко. Тіло дівчинки знайшли у вигрібній ямі на подвір’ї сусідів. Поліція затримала 22-річного підозрюваного, який зізнався, що вбив дівчинку. Слідство вважає, що злочин було скоєно на сексуальному підґрунті.

Минулої неділі у Маріуполі затримали чоловіка за спробу зґвалтувати 12-річну дитину. У Київській області з заявою звернулися жінки про зґвалтування їх 2-річної та 12-річної доньок.

На початку тижня в Умані на вулиці невідомий напав на 15-річну дівчину й під загрозою вбивства зґвалтував її.

Після низки гучних злочинів в Україні активізувався рух за узаконення більш жорсткого покарання для злочинців, які скоюють злочини проти дітей на сексуальному підґрунті. Зокрема, йдеться про підтримку законопроекту № 6607, який запровадить реєстр злочинців, які скоїли такі правопорушення, а також уможливить хімічну кастрацію педофілів.