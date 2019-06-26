Изнасилование 10-летней девочки в Черкасской области предупредил ее младший брат

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Попытку изнасилования 10-летней девочки в Черкасской области предупредил ее младший брат. Очередное преступление на сексуальной почве произошло 25 июня в одном из сел области.

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Как сообщил в Фейсбук первый заместитель начальника Национальной полиции Вячеслав Аброськин, дети приехали на летние каникулы к бабушке. Женщина днем ​​работала в огороде и услышала крик внука, который не мог зайти в дом, так как дверь была закрыта. Внутри находилась его 10-летняя сестра и 59-летний сожитель бабушки.

По требованию женщины он дверь открыл. Бабушка увидела в одной из комнат заплаканную внучку. Она рассказала, что когда осталась дома с сожителем бабушки, тот завел ее в спальню, снял одежду и завалил на кровать. Девочка просила мужчину не касаться ее, но тот остановился только после того, как услышал крик ее маленького брата.

Мужчину доставили в полицию, прокуратура пока решает, задерживать ли его.

Аброськин также сообщил о случае, произошедшем на Волыни. Здесь в полицию с заявлением обратилась мать 11-летней девочки о том, что во время пребывания на заработках в Польше ее 41-летний сожитель насиловал дочь.

В Украине участились подобные преступления. На прошлой неделе в Одесской области погибла 12-летняя Дарья Лукьяненко. Тело девочки нашли в выгребной яме во дворе соседей. Полиция задержала 22-летнего подозреваемого, который признался, что убил девочку. Следствие считает, что преступление было совершено на сексуальной почве.

В минувшее воскресенье в Мариуполе задержали мужчину за попытку изнасиловать 12-летнего ребенка. В Киевской области с заявлением обратились женщины об изнасиловании их 2-летней и 12-летней дочерей.

В начале недели в Умани на улице неизвестный напал на 15-летнюю девушку и под угрозой убийства изнасиловал ее.

После ряда громких преступлений в Украине активизировалось движение за узаконивание более жесткого наказания для преступников, которые совершают преступления против детей на сексуальной почве. В частности, речь идет о поддержке законопроекта № 6607, который введет реестр преступников, совершивших такие правонарушения, а также разрешит химическую кастрацию педофилов.