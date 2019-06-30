Девятилетнюю девочку развращал собственный дедушка: Аброськин сообщил о еще двух случаях насилия

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Ракурс

В Днепропетровской области 53-летний дедушка совершал развратные действия в отношении девятилетней внучки. О насилии сообщила мать девочки.

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Между тем во Львовской области насутки исчезла девочка 2005 года рождения. Более сотни полицейских разыскивали ребенка и нашли ее у 37-летнего мужчины. Девочка рассказала, что знакомый вступал с ней в половые отношения. Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

Правоохранитель отметил, что закон № 6607 об ужесточении наказания в отношении преступников, которые совершают половые преступления в отношении детей, уже второй год не может попасть в зал парламента. Аброськин рассказал, что проект блокирует большое количество правозащитников, которые утверждают о нарушении прав преступников.

Сейчас законопроект уже был отредактирован. Теперь вместо открытого реестра преступников, предлагают полуоткрытый, доступ к которому будут иметь правоохранители и работники дошкольных учреждений.

Аброськин подчеркнул, что каждый гражданин имеет право владеть такой информацией, чтобы обеспечить безопасность своего ребенка. Аналогичный закон и реестры действуют в США и большинстве стран мира.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Черкасской области 59-летний сожитель бабушки пытался изнасиловать 10-летнюю внучку.