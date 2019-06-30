Трамп и Ким Чен Ын встретились в Северной Корее. Фото: Знай

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Ракурс

В Северной Корее проходит историческая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Трамп стал первым американским президентом, который побывал в Северной Корее.

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Вертолет морской пехоты США с Трампом вылетел в направлении демилитаризованной зоны около 14.04 по местному времени. По прибытии американский президент и глава Южной Кореи осмотрели из наблюдательного пункта в демилитаризованной зоне позиции КНДР. Об этом сообщает ВВС.

Предположительно, встреча глав государств может стать почвой для будущих переговоров о полной денуклеаризации полуострова. В прошлом году Трамп пытался убедить Ким Чен Ына отказаться от ядерной программы, но соглашение сорвалось из-за спорного вопроса о темпах проведения разоружения.

Тем не менее, американский президент и северокорейский лидер заявили, что поддерживают идею денуклеаризации, но в подробности заявления не вдавались.

Стало известно, что Трамп во время встречи с Ким Чен Ыном пригласил северокорейского лидера побывать с визитом в Белом доме.

Отметим, что демилитаризованная зона, в которой побывал Трамп имеет ширину 4 км и длину 250 км. Деревушка Панмунжом разделила полуостров после окончания войны в 1953 году. В этом районе нет военных объектов или солдат, но за его пределами находится одна из самых сильно военизированных границ в мире.

Билл Клинтон (42 президент США) однажды назвал эту зону самым страшным местом на планете.

Как ранее сообщал «Ракурс», письмо с предложением о встрече Ким Чен Ын отправил Трампу 12 июня. Секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала послание теплым и позитивным.