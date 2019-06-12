Трамп та Кім Чен Ин. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n123066-kim-chen-yn-nadislav-trampu-pozytyvnogo-lysta-z-prohannyam-pro-zustrich.html

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Лідер Корейської Народно-Демократичної Республіку Кім Чен Ин надіслав президенту США Дональду Трампу листа.

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Повідомлення з Пхеньяна дуже потішило чинного главу США, оскільки північнокорейський лідер попросив Трампа провести ще одну зустріч для обговорення ядерного роззброєння КНДР. Про це заявила речниця Білого дому Сара Сандерс на брифінгу, повідомляє Reuters.

Це був дуже теплий, дуже позитивний лист, — заявила вона.

Сандерс відзначила, що наразі представники двох країн координують свої дії щодо нової зустрічі керівників держав. Точна дата та місце проведення саміту поки не визначені.

За словами представниці Трампа, військовий парад у Пхеньяні 9 червня став ознакою доброчесності КНДР, оскільки на ньому не було ракет великої дальності.

Як відомо, наступного тижня Кім Чен Ин повинен зустрітися у Південній Кореї з президентом цієї країни Мун Чже Іном.

Нагадаємо, в лютому 2019 року у В'єтнамі зустрічалися лідери Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та Північної Кореї Кім Чен Ин. Саміт завершився без досягнення жодного конкретного прогресу в питанні атомної програми КНДР.

У травні Пхеньян провів чергові ракетні випробування. За пуском ракет особисто споглядав лідер Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ин. Він пояснив, що ракетні навчання необхідні для «відстоювання політичного суверенітету та економічної спроможності КНДР».

Глава США Дональд Трамп висловив підтримку Кім Чен Ину й зазначив, що лідер КНДР не хоче порушувати дані йому обіцянки, щодо денуклеаризації півострова.