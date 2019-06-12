Росія повернеться в G8, якщо виконуватиме мінські угоди — Макрон, фото — РБК-Україна

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Росія повернеться в G8 («Велика вісімка»), якщо виконає мінські угоди.

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Про те, що можливість відновлення формату залежить від зусиль Москви з реалізації домовленостей, ухвалених в Мінську у 2015 році, заявив президент Франції Еммануель Макрон на телеканалі RTS.

Глава держави цього тижня планує провести тривалу розмову з цього приводу з президентом Росії Володимиром Путіним.

Раніше The Washington Post повідомляла, що проти повернення РФ до клубу найвпливовіших держав світу виступив президент Європейської Ради Дональд Туск. Залишити формат G7 і не повертати в нього Росію вимагає і Канада.

А от прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте разом з президентом США Дональдом Трампом вважають, що Росію слід повернути до зустрічей у форматі G8.

Макрон переконаний, що Європі необхідно «підтримувати стратегічну дискусію з Росією» попри наявні розбіжності. У Парижі заявили, що у відносинах з РФ потрібна «нова динаміка», але Євросоюзу не слід забувати про анексію Росією Криму. Тому, за словами Макрона, Москва зможе повернуться в G8 тільки після реалізації мінських угод і припинення військового конфлікту в Україні.