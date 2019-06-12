Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Росія повернеться в G8, якщо виконуватиме мінські угоди — Макрон, фото — РБК-Україна

Росія повернеться в G8, якщо виконає мінські угоди — Макрон

12 чер 2019, 09:53
999

Росія повернеться в G8 («Велика вісімка»), якщо виконає мінські угоди.

Loading...

Про те, що можливість відновлення формату залежить від зусиль Москви з реалізації домовленостей, ухвалених в Мінську у 2015 році, заявив президент Франції Еммануель Макрон на телеканалі RTS.

Глава держави цього тижня планує провести тривалу розмову з цього приводу з президентом Росії Володимиром Путіним.

Раніше The Washington Post повідомляла, що проти повернення РФ до клубу найвпливовіших держав світу виступив президент Європейської Ради Дональд Туск. Залишити формат G7 і не повертати в нього Росію вимагає і Канада.

А от прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте разом з президентом США Дональдом Трампом вважають, що Росію слід повернути до зустрічей у форматі G8.

Макрон переконаний, що Європі необхідно «підтримувати стратегічну дискусію з Росією» попри наявні розбіжності. У Парижі заявили, що у відносинах з РФ потрібна «нова динаміка», але Євросоюзу не слід забувати про анексію Росією Криму. Тому, за словами Макрона, Москва зможе повернуться в G8 тільки після реалізації мінських угод і припинення військового конфлікту в Україні.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини

Партія «Голос» виключила двох претендентів у нардепи через зв’язки з Медведчуком та «Опоблоком»

Із політичної партії музиканта Святослава Вакарчука «Голос», яка братиме участь у дострокових виборах до Верховної Ради, виключили двох кандидатів у народні депутати

Новини України
12:37
Новини партнерів
Загрузка...